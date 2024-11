Bolsonaro fala sobre a morte de homem que se explodiu em frente ao STF: “Maluco”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se pronunciou, na noite desta quarta-feira (13/11), sobre a morte de Francisco Wanderley Luiz, que se explodiu em frente à sede do Supremo Tribunal Federal (STF), na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

O ex-presidente destacou que não tem "a menor ideia" de quem seja o homem e que tudo o que sabe sobre o caso veio pela imprensa.

“Foi um maluco. Talvez ele tenha deixado algo escrito ou gravado”, afirmou Bolsonaro em uma conversa por mensagem de texto com a coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles.

Luiz, que usava o codinome "Tiu França" nas redes sociais, morava em Rio do Sul (SC). Ele foi candidato a vereador pelo PL nas eleições de 2020, mas não foi eleito.

Bolsonaro ainda explicou que se filiou ao PL em 2021, ou seja, um ano após as eleições. Ele também mencionou que estava em casa no momento do incidente.