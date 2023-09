Explosão em empresa metalúrgica deixa 5 mortos e dezenas de feridos em São Paulo

Subiu para cinco o número de mortos na explosão em uma metalúrgica localizada na cidade de Cabreúva, a 70 km de Campinas, na região de Jundiaí. Os óbitos foram confirmados pela Prefeitura na tarde da última sexta-feira (1). Ao menos 30 pessoas deram entrada no sistema de saúde, entre UPAs e Santa Casa, do município, vitimadas pelo ocorrido. Dessas, sete estavam em estado grave e precisaram ser entubadas, e depois, transferidas para hospitais da região.

VEJA MAIS

Vítimas com queimaduras pelo corpo também precisaram ser encaminhadas ao Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí, que também se mobilizou para o atendimento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o proprietário da metalúrgica informou que no momento da explosão, 33 funcionários estavam no local. A Prefeitura decretou luto oficial de três dias em respeito às vítimas da tragédia. Neste sábado (2), o município informou que disponibilizará plantão para atendimento psicológico às vítimas e familiares na UPA do Jacaré.

Como ocorreu o acidente?

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para atender a ocorrência às 10h45, na empresa Tex-Tarugo, que fica na Rua David Marcassa Lopes, no bairro Pinhal. A explosão aconteceu por volta das 11h e destruiu um galpão inteiro do complexo.

De acordo com a Prefeitura de Cabreúva, foram acionadas 12 unidades de resgate do Corpo de Bombeiros, ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), viaturas da Polícia Militar, da Defesa Civil, da Guarda Civil Municipal, dois Helicópteros da Polícia Militar, além de ambulâncias de cidades vizinhas, para atender a ocorrência e resgatar as vítimas.

Trinta feridos foram encaminhados para a UPA do bairro Jacaré e, após triagem, 15 foram transferidos para a Santa Casa de Misericórdia de Cabreúva, enquanto outros sete que se encontravam em estado grave foram transferidos para hospitais de outras cidades, três deles morreram. O corpo de uma quarta vítima foi localizado nos escombros da empresa.

(*Beatriz Moura, estagiária de jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)