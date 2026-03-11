Erika Hilton assume presidência da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) foi eleita presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara, nesta quarta-feira (11). Erika é a primeira mulher transexual a assumir o posto e, durante discurso, afirmou que a Comissão abordará a todas “sem exceção na sua dignidade e na sua pluralidade”. O objetivo da deputada, enquanto for presidente, é dar importância à pauta feminina.

Erika também destacou a necessidade de priorizar o avanço dos projetos direcionados à proteção das mulheres e o combate às violências de gênero. Entre os fatores que devem ser enfrentados, a deputada apontou o discurso de conteúdos “red pill” propagados em redes sociais. Além disso, Erika ressaltou sobre a regulação de plataformas digitais para confrontar a misoginia.

“Vamos aqui discutir projetos, vamos aqui discutir a vida das mulheres, vamos aqui lembrar sim que, queira ou não queira, mulheres e trans e travestis não serão abandonadas nessa discussão e não me importa a vontade de quem quer que seja”, disse Erika. A deputada apontou que o tempo sem a presença de mulheres em espaços de poder chegou ao fim: “Nós chegamos aqui, chegamos para ficar e chegamos para fazer uma reparação histórica.”

A vice-presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher ficou com a deputada Laura Carneiro (PSD-RJ). Enquanto isso, os postos de segunda e terceira-vice foram assumidos pelas deputadas Adriana Accorsi (PT-GO) e Socorro Neri (PP-AC).