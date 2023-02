Empresária de 28 anos é morta a facadas dentro do próprio carro; amiga e motorista são presos

Duas pessoas foram presas por suspeita de envolvimento no assassinato da empresária Thais Rocha Secundino, de 28 anos. Ela foi encontrada morta no banco do passageiro do seu carro, um Jeep Renegade, na última sexta-feira (3), na Avenida Arquiteto Vilanova Artigas, em Sapopemba, Zona Leste de São Paulo. A vítima tinha perfurações no pescoço e na barriga. A faca usada no crime não foi achada. As informações são do G1 São Paulo.

Uma amiga da vítima, de 31 anos, é suspeita de envolvimento no crime. Ela trabalhava numa adega de propriedade de Thaís. Também foi preso um motorista de 45 anos que prestava serviços para essa mulher que era amiga da vítima, de acordo com a delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamentos Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). "Por ser um crime hediondo, os dois investigados ficarão detidos temporariamente por 30 dias”, afirmou a delegada.

Investigação

Uma das hipóteses levantadas é de que a vítima tenha sido assassinada por questões envolvendo suposto desvio de dinheiro da sua adega de bebidas, que teria o envolvimento da suspeita de 31 anos. Ouvido como testemunha, o namorado da vítima, que não é investigado, contou que ela saiu para se encontrar com a suspeita. " O namorado da vítima falou que Thaís tinha ido ao encontro dessa amiga para tirar satisfações dela, mas depois não voltou para casa", contou a delegada.

Ivalda Aleixo explicou que, inicialmente, a polícia pensou que tratava-se de um latrocínio, mas nada foi roubado da vítima. “Também checamos se teria sido um feminicídio, mas isso não se confirmou. O caso foi de assassinato mesmo", explicou a delegada.

Tanto a amiga quanto o motorista negam o crime, mas Ivalda afirma que há indícios fortes de que os dois participaram do homicídio da empresária. Ela não deu mais detalhes "para não atrapalhar as investigações".

"Ainda buscamos saber quem foi mandante do crime e quem foi autor ou se os dois presos esfaquearam a vítima", afirmou a delegada.