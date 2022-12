Embaixador da Coreia do Sul viraliza ao cantar 'Evidências' durante vitória do Brasil

O embaixador da Coreia do Sul no Brasil, Lim Ki-mo, mostrou que a rivalidade entre os dois países ficou somente em campo, na última segunda-feira (5). O diplomata viralizou na web ao aparecer em um vídeo cantando a música “Evidências”, da dupla e Chitãozinho & Xororó, durante a transmissão do jogo entre as seleções brasileira e sul-coreana, que terminou com a vitória do esquete canarinho.

No vídeo, gravado na embaixada da Coreia do Sul em Brasília, Lim Ki-mo aparece super à vontade cantando o hit atemporal que virou o hino zoeira dos brasileiros nesta Copa. Nem a derrota do time por 4 a 1 ofuscou a alegria do embaixador, que também cantou “Cheia de Manias”, do grupo de pagode Raça Negra, e “Imagine”, do ex-Beatle Jonh Lennon. Assista aos vídeos:

Muitos internautas elogiaram a atitude do embaixador. “Eu quero ser amiga dele”, escreveu uma. “Que energia é essa?!? Tô arrepiada”, disse uma segunda.

Confira a repercussão: