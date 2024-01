Em praia do Ceará, vídeo mostra segundo buggy fugindo de bandidos armados em dunas

Um segundo buggy fugindo de criminosos armados foi registrado no mesmo vídeo feito por turistas que sofreram uma tentativa de assalto nas dunas da Praia do Cumbuco, no Ceará, na manhã da última terça-feira (9). Pelas imagens completas, obtidas pela TV Cidade, é possível ver outro veículo atrás daquele onde as vítimas registraram a tentativa de crime, mas, em seguida, o segundo buggy some da cena. Ao perceber a ação dos criminosos, o motorista do veículo de trás teria desviado do caminho, conforme as cenas.

Segundo André Araújo, que estava no primeiro buggy, de onde foram feitas as imagens, os passageiros ouviram um tiro e só assim perceberam a gravidade da situação. "Estávamos em dois buggys, o primeiro estava a esposa do meu pai, eu e minha namorada, e logo atrás vinha um com meu pai, minha irmã e minha cunhada. A gente viu eles apontando arma pra gente e […] pediu que o nosso passeio fosse com emoção. A nossa ingenuidade foi tão grande, que primeiro achamos que era uma encenação, que fazia parte do passeio", contou à TV Cidade.

Depois que passaram pelos bandidos, uma mulher que estava sentada no banco da frente do primeiro buggy comenta com os turistas sobre o que aconteceu: “eles estavam com revólver, vocês viram?”, perguntou. Já o motorista afirma, durante a filmagem, que vai chamar a polícia, e pega o celular. A voz de outra mulher pode ser ouvida em tom de preocupação: “Será que a gente abaixa? Abaixa, André, abaixa”, pede.

Criminosos foram identificados

A polícia afirma que os criminosos que participaram da ação já foram identificados, mas estão foragidos. Segundo a corporação, os suspeitos são Francisco Jamerson Alves Barros, conhecido como Chambinho, e Antônio Carlos da Silva dos Santos, conhecido como Kekel. A dupla possui antecedentes criminais, é ligada ao tráfico de drogas da região e tem mandados de prisão em aberto por assassinatos ligados à guerra de facções.

O crime, em plena área de dunas, é raro, segundo o delegado Elzo Moreira, do 31º Distrito Policial. "Não é comum ali o roubo a turistas". Os investigadores acreditam que os dois traficantes apelaram para roubos por estarem "há muito tempo foragidos" e escondidos em matas da região.

“Essa ocorrência chegou para a gente aqui na delegacia e nós já identificamos essas pessoas que tentaram assaltar. Não foi consumado o roubo, as vítimas conseguiram fugir, mas eles depois também. Os dois têm mandados de prisão em aberto e nós estamos em diligências há muito tempo para prendê-los”, disse o delegado ao jornal O Globo.

Polícia reforça segurança

Após o ocorrido, as autoridades policiais cearenses fazem buscas pelos bandidos e equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) reforçam as ações de policiamento na região.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga o caso por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (Deprotur), e reiterou a importância do registro de Boletim de Ocorrência (BO), para que possam ser repassadas mais informações sobre o fato.