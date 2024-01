Homem morre em tentativa de assalto à posto de gasolina em Breu Branco

Um homem, que ainda não teve a identidade descoberta, morreu na manhã desta sexta-feira (5), durante uma intervenção policial, após uma tentativa de assalto a um posto de combustíveis, no município de Breu Branco, sudeste paraense. As informações iniciais são que dois suspeitos teriam tentado levar o dinheiro do estabelecimento, mas foram interceptados pela Polícia Militar ao saírem do local e fizeram uma funcionária refém. O comparsa do homem que morreu teria conseguido fugir.

VEJA MAIS

O posto de combustíveis fica localizado na avenida Muniz Lopes, bairro da Liberdade, de grande fluxo de pessoas todos os dias. O homem teria abordado os funcionários do estabelecimento e pego o dinheiro que estava na área de administração. No entanto, quando tentavam fugir, teriam se deparado com policiais militares. Após liberarem a funcionária que foi feita refém, houve troca de tiros com a PM. Durante o confronto, um dos suspeitos foi atingido e chegou a ser socorrido ainda no local, mas não resistiu e morreu. Na mochila que estava com o suspeito havia uma arma de fogo com munições e um pote cheio de dinheiro.

A Redação Integrada de O Liberal apura mais informações com a Polícia Militar e Civil.