Corpo com marcas de tiros é encontrado ao lado de motocicleta no Pará

O corpo de um homem identificado como Pedro Henrique foi encontrado com várias marcas de tiros, na madrugada de domingo (24), em via pública, na cidade de Breu Branco, na região sudeste do Pará. Segundo informações divulgadas pelo site Correio de Carajás, a vítima foi encontrada por volta das 2h30, na rua da Janqueira, bairro Conquista.

Moradores acionaram as autoridad​es policiais, que compareceram ao local e deram início ao trabalho investigativo. Conforme a polícia, Pedro Henrique estava caído ao lado de uma motocicleta e com vários ferimentos causados por disparos de arma de fogo. Até o momento, a Polícia Civil, responsável pelas investigações, não forneceu detalhes sobre a possível autoria e motivação para o homicídio.

Peritos da Polícia Científica do Pará (PCP) contabilizaram pelo menos quatro ferimentos na região da barriga, pescoço, olho e em uma das mãos. Os moradores relatam que, ao chegarem ao local do crime, encontraram apenas o corpo da vítima estendido na via pública e ouviram o barulho de outra motocicleta antes de o corpo ser encontrado.

Procurada pela reportagem de O Liberal, a Polícia Civil apenas informou que “equipes da delegacia de Breu Branco trabalham para identificar os autores do crime”. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita, com anonimato garantido.