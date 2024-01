Criminosos armados tentam assaltar turistas em buggy em dunas no Ceará; vídeo

Na manhã desta terça-feira (9), turistas em um buggy foram vítimas de uma tentativa de assalto durante um passeio pelas dunas da Praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. As imagens, que foram gravadas por uma das vítimas, mostram dois homens de arma em punho tentando parar o veículo com turistas que passavam na região. Apesar da abordagem, o motorista não parou e conseguiu fugir do local.

O crime ocorreu nas dunas de uma das praias mais visitadas por cearenses e turistas, que costumam ficar lotadas na alta estação, nesta época do ano. Veja o vídeo:

Em nota, a Secretaria da Segurança do Ceará afirmou que investiga o crime. "Imagens de câmeras auxiliam os trabalhos policiais", disse a pasta.

A Polícia Civil destacou que é importante que as vítimas da tentativa do crime registrem boletim de ocorrência e repassem informações que possam ajudar a chegar até os criminosos. A denúncia pode ser feita de forma anônima