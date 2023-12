Bandidos invadem casa de goleiro do Paris Saint-Germain e agridem esposa do jogador

O goleiro do Paris Saint-Germain, Alexandre Letellier, viveu uma noite de terror com a família na madrugada desta terça-feira (19), quando quatro bandidos invadiram a casa do jogador e fizeram sua esposa e dois filhos reféns.

De acordo com o jornal Le Parisien, os ladrões teriam invadido a casa por volta das 2h da manhã e os alarmes dispararam, fazendo com que os moradores acionassem a polícia. Enquanto as autoridades não chegavam, os bandidos fizeram o jogador e a família de reféns.

Ainda segundo o jornal, os bandidos teriam agredido a esposa do goleiro no rosto, exigindo joias e dinheiro, deixando a moça com hematomas na região.

Quando a polícia chegou ao local conseguiu prender três suspeitos de cometer o crime, o quarto conseguiu fugir e está foragido. As autoridades também apreenderam a faca utilizada pelos bandidos.

Uma onda de assaltos a casa de jogadores se espalhou pela Europa. Gianluigi Donnarumma, goleiro titular do PSG, também sofreu um assalto em sua casa, em julho deste ano, e chegou a ser amarrado pelos ladrões.