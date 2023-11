Atacante Mario Balotelli sofre acidente de carro na Itália e escapa sem ferimentos

Mario Balotelli, atacante do Adana Demirspor, da Turquia, se envolveu em um grave acidente de carro em Brescia, na Itália, nesta quinta-feira (23). Segundo informações locais, o veículo colidiu com um muro, mas os airbags ajudaram a evitar lesões graves para o jogador de 33 anos. Balotelli foi assistido por uma ambulância e está fora de perigo. Veja!

Após o acidente, relatos indicam que Balotelli aparentava estar desequilibrado e chegou a cair, recusando-se, mais tarde, a realizar o teste do bafômetro. Bombeiros também estiveram no local e o jogador foi levado para casa por amigos. Devido à lesão sofrida, ele estará ausente no próximo jogo do Adana, ocupando atualmente a terceira posição no Campeonato Turco.