Agente do ICMbio morre após veículo capotar e cair em ribanceira na BR-163

Um servidor do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMbio) faleceu na manhã desta quarta-feira (22), após perder o controle do veículo que conduzia, na BR-163, próximo à Comunidade do Branco, em Belterra, região oeste do Pará.

VEJA MAIS

O agente de fiscalização Antônio Lairson Moreira da Costa, de 63 anos, tentou ultrapassar um caminhão e perdeu o controle, resultando numa colisão contra a traseira do veículo que tentava ultrapassar.

Após se chocar contra parte do caminhão, o veículo que Antônio conduzia capotou e caiu numa área de ribanceira próxima à comunidade. O corpo do servidor ficou preso nas ferragens, exigindo intervenção do Corpo de Bombeiros, que atuaram com o auxílio de brigadistas do ICMBio para sua remoção.

Apesar do acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima foi declarada morta no local.

A Polícia Rodoviária Federal conduzirá uma investigação para determinar as causas do acidente, indicando, preliminarmente, que o condutor perdeu o controle ao tentar retornar à pista após a tentativa de ultrapassagem.

A reportagem A reportagem de O Liberal entrou em contato com as assessorias da Polícia Militar, Civil, do Corpo de Bombeiros e do ICMbio, mas até a publicação deste texto, não houve retorno.