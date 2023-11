PM afirma que agente fardada que não interveio em ameaça a jovem negro foi omissa

O comportamento da PM feminina que assitiu, sem intervir, ao momento em que um jovem negro é ameaçado por um homem armado, foi classificado pela Polícia Militar como omissão. O caso aconteceu no último domingo (12), em São Paul (SP), em frente a uma estação de metrô e foi gravado por uma testemunha.

Pelas imagens é possível notar o momento em que um homem, identificado no vídeo como Paulo, aponta a arma em direção ao jovem negro. Ao ser avisada sobre a ocorrência, a policial militar ignora e diz para quem está filmando “ligar no 190”. O vídeo, registrado em frente à estação Carandiru do metrô, na zona norte paulistana, mostra ainda as pessoas que estavam próximas ao local acusando o rapaz, que estava imobilizado e desarmado, de ter praticado uma tentativa de assalto.

O jovem chega a pedir desculpas para Paulo e, quando nota que ele está armado, se assusta e coloca as mãos em frente ao rosto. “Ele quer me matar”, grita. Nesse momento, Paulo guarda momentaneamente a arma na cintura, após perceber que está sendo filmado pela testemunha.

Após conseguir se soltar do homem que o segurava, o jovem começa a correr. Paulo tenta lhe aplicar, sem sucesso, uma rasteira e saca a arma da cintura mais uma. Ele aponta em direção ao rapaz, que para de correr perto da barraca de um ambulante. A mulher que acompanha Paulo também corre e se coloca em frente ao jovem, com o intuito de evitar que o homem atirasse, pedindo para ele parar. Além deles, mais duas crianças - um menino e uma menina - estavam com o casal. É nesse momento que eles entram no campo de visão da PM, que está fardada, perto de uma das saídas do Metrô.

“Liga no 190”

Quando a testemunha que estava gravando o vídeo conta a policial que o homem está armado, ela faz um sinal com a mão, como se fosse um telefone e afirma: “Liga no 190”. Logo após isso, o jovem negro, pede para se sentar e continua sob a vigilância de Paulo, que permanece com a arma em punho. Quando o rapaz se aproxima da policial, ela lhe dá um chute. “Ela está de folga. Sai daí seu tranqueira”, diz Paulo.

A PM ainda alega que a testemunha a desrespeitou. “Você falou que eu não presto para nada. Quem não presta é você. Estou de folga. O procedimento é ligar 190 e pedir viatura". O vídeo é interrompido quando a policial parte para cima da testemunha. Ao site Ponte Jornalismo, o homem que registrou as imagens disse que a policial o “agarrou pelo pescoço”. Ele disse, ainda, que não queria criticar a policial, mas a corporação.

O que diz a PM

Em nota, a Polícia Militar informou que está apurando o caso e que trabalha para identificar as pessoas que aparecem nas imagens.

“Após apuração, o caso pode ser tratado como transgressão disciplinar grave, já que o comportamento omisso registrado em vídeo não condiz com as expectativas da sociedade e muito menos com as responsabilidades do profissional de segurança pública”, informou a PM. Segundo a corporação, todo policial “deve agir prontamente sempre que presenciar um crime, estando ou não em serviço”.

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo, sob a supervisão de Hamilton Braga, coordenador do núcleo de Política)