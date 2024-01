Assaltante morre em troca de tiros com a PM em Curionópolis, no Pará

Na manhã deste sábado (6), um homem identificado como “Matheus” morreu em uma troca de tiros com policiais militares em Curionópolis, no sudeste do Pará. De acordo com a PM, ele era um dos crimonosos que assaltaram uma residência na Avenida Pernambuco, próximo à esquina com a Rua Cacaúba, na região central da cidade. As informações são do portal Correio de Carajás.

Após serem acionados para a ocorrência, por volta das 8h10, os policiais militares chegaram ao local e encontraram uma testemunha, que informou do crime em andamento. A casa foi cercada e um dos assaltantes conseguiu fugir pelo telhado, mas foi seguido e preso na Avenida Governador Carlos Santos. O criminoso se identificou como Elizeu Sousa Lima, também conhecido como “Chapolin”, e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde informou que o parceiro de crime se chamava Matheus.

O segundo assaltante também conseguiu fugir da casa, mas foi encontrado em uma área dos fundos de uma residência próxima ao local. Ele teria corrido e sacado uma arma de fogo da cintura, ao ser questionado se morava no local. O acusado fez dois disparos contra os militares, que revidaram com três tiros.

"Matheus" se escondeu em uma área de mato, próximo a um canal, na esquina entre a Avenida Amazonas e a Rua Sucupira. O assaltante teria feito mais um disparo ao ser avistado pela equipe da PM, quando foi atingido novamente e morreu no local. Objetos roubados da residência, como joias, dinheiro e uma pistola com munições foram recuperadas.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com as Polícias Civil e Militar do Pará, e aguarda retorno sobre o caso.