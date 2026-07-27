Elize Matsunaga pode voltar a ver a filha? Entenda o que diz a lei sobre guarda e convivência

O lançamento do filme "Elize: Sombras de Uma Mulher", da Netflix, trouxe novamente o caso de Elize Matsunaga para o centro das discussões e despertou uma dúvida entre os internautas: afinal, ela pode voltar a ter contato com a filha ou até mesmo recuperar a guarda da adolescente?

Condenada pelo assassinato do empresário Marcos Kitano Matsunaga, em 2012, Elize está em liberdade condicional desde 2022. A filha do casal, atualmente com 16 anos, vive desde a infância com os avós paternos e, conforme informações públicas, não mantém convivência com a mãe.

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Segundo especialistas ouvidos pelo Metrópoles, a legislação brasileira diferencia guarda, poder familiar e direito de convivência. Isso significa que perder a guarda de um filho não implica, necessariamente, a perda definitiva de todos os direitos parentais.

Como o processo tramita em segredo de Justiça, não há informações oficiais sobre a situação jurídica específica de Elize.

Na avaliação da especialista, uma eventual condenação criminal, por si só, não impede que um dos pais solicite uma reavaliação judicial da guarda ou do direito de convivência. No entanto, qualquer pedido depende de análise individual e não existe garantia de que será aceito.

Caso Elize Matsunaga: especialista explica se ela pode recuperar a guarda da filha. (Reprodução/Redes sociais)

Em casos como esse, o Judiciário considera fatores como a relação atual entre mãe e filha, o tempo de afastamento, a estabilidade familiar, emocional e financeira, além da existência de riscos para a adolescente. O principal critério adotado é sempre o melhor interesse da criança ou do adolescente.

Caso a Justiça entenda que existe possibilidade de reaproximação, ela costuma ocorrer de forma gradual, com visitas supervisionadas e acompanhamento de equipes técnicas antes de qualquer mudança mais ampla na convivência.

Assim, uma eventual retomada do contato depende de decisão judicial baseada nas circunstâncias atuais da família.