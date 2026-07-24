Como está Elize Matsunaga hoje? Saiba onde vive e o que faz após deixar a prisão

O nome de Elize Matsunaga voltou a despertar o interesse do público após o lançamento de "Elize: Sombras de Uma Mulher", filme da Netflix que estreou na última quarta-feira (22). A produção, estrelada por Lorena Comparato, revisita um dos crimes de maior repercussão da história recente do Brasil e reacendeu uma dúvida entre internautas: como está Elize Matsunaga hoje?

Condenada pelo assassinato e esquartejamento do empresário Marcos Kitano Matsunaga, em 2012, Elize cumpre atualmente liberdade condicional, concedida em 2022, após ter a pena reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

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Onde está Elize Matsunaga hoje?

Depois de deixar a Penitenciária Feminina de Tremembé, Elize passou a viver em Franca, no interior de São Paulo, onde busca reconstruir a vida longe dos holofotes.

Inicialmente, ela trabalhou como motorista de aplicativo, atividade que exerceu durante parte do período em liberdade. Com o aumento da exposição de sua história, impulsionado por produções audiovisuais sobre o caso, ela deixou a profissão.

Atualmente, Elize trabalha confeccionando roupas para pets, atividade desenvolvida de forma discreta.

Veja como ela está atualmente:

Elize Matsunaga em vídeo divulgado no final de 2025, após repercussão da série Tremembé. (Reprodução)

Elize se pronunciou após repercussão de séries e filme

O interesse pelo caso voltou a crescer após a série "Tremembé", lançada pelo Prime Video em 2025, e com a estreia do filme "Elize: Sombras de Uma Mulher", da Netflix.

No fim de 2025, diante da repercussão da série sobre o presídio paulista, Elize gravou um vídeo ao lado do advogado, o criminalista Luciano Santoro, agradecendo o apoio recebido desde que deixou a prisão.

Na gravação, ela afirmou que não consegue reparar o que aconteceu, mas acredita estar vivendo uma segunda oportunidade. "Estou muito feliz por ter vencido, pelas pessoas que me apoiaram e me compreenderam. Infelizmente, não posso consertar o que passou. Estou tendo uma segunda chance; infelizmente, o Marcos não", disse.

Ela também declarou acreditar que Marcos a tenha perdoado espiritualmente e agradeceu aos familiares, amigos, advogados e às pessoas que demonstraram compreensão ao longo dos últimos anos.

Ao ser questionada pelo advogado se pretendia voltar para a prisão, respondeu de forma direta: "Nunca mais."

O que aconteceu com Elize Matsunaga?

O crime ocorreu em 19 de maio de 2012, no apartamento onde Elize vivia com o marido, o empresário Marcos Kitano Matsunaga, herdeiro da Yoki, em São Paulo.

Segundo o processo, o casal discutiu após Marcos retornar para casa. Elize afirmou que foi agredida durante a briga e efetuou um disparo contra o empresário.

Depois da morte, ela esquartejou o corpo, colocou os restos mortais em malas e sacos plásticos e os abandonou em diferentes locais da Grande São Paulo e de Cotia.

Presa semanas depois, Elize confessou o homicídio e a ocultação de cadáver. A acusação, por outro lado, sustentou que o crime foi premeditado, apresentando elementos como a compra de uma serra elétrica antes do assassinato.

Quanto tempo Elize Matsunaga ficou presa?

Elize foi julgada em 2016 e condenada inicialmente a 19 anos, 11 meses e um dia de prisão.

Em 2019, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu a pena para 16 anos e três meses, considerando a confissão espontânea.

Ela deixou a prisão em 2022, ao obter o benefício da liberdade condicional.