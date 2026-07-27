Calendário do INSS: pagamentos de julho começam nesta segunda (27); veja as datas de depósito
Aposentados, pensionistas e demais beneficiários já podem consultar o calendário de pagamentos; depósitos seguem o número final do benefício
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou nesta segunda-feira (27) o pagamento da folha de benefícios referente ao mês de julho. Os primeiros depósitos são destinados aos aposentados, pensionistas e demais segurados que recebem até um salário mínimo, seguindo o número final do cartão do benefício.
Os beneficiários que recebem acima do piso nacional terão os pagamentos liberados a partir de 3 de agosto. O calendário segue até o dia 7 de agosto, conforme o cronograma oficial do INSS.
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Quem recebe primeiro?
Nesta primeira etapa, os depósitos contemplam os segurados que recebem até um salário mínimo. A ordem de pagamento é definida pelo número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador que aparece após o traço.
Já para quem recebe acima de um salário mínimo, os pagamentos começam no dia 3 de agosto e seguem um calendário próprio, também organizado pelo número final do benefício.
Calendário do INSS para quem recebe até um salário mínimo
|Final do benefício
|Data de pagamento
|1
|27 de julho
|2
|28 de julho
|3
|29 de julho
|4
|30 de julho
|5
|31 de julho
|6
|3 de agosto
|7
|4 de agosto
|8
|5 de agosto
|9
|6 de agosto
|0
|7 de agosto
Calendário do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo
|Final do benefício
|Data de pagamento
|1 e 6
|3 de agosto
|2 e 7
|4 de agosto
|3 e 8
|5 de agosto
|4 e 9
|6 de agosto
|5 e 0
|7 de agosto
Como consultar a data de pagamento do INSS
Os segurados podem verificar a data exata do depósito e outras informações do benefício por meio do site ou do aplicativo Meu INSS, acessando a opção "Extrato de Pagamento".
Outra alternativa é entrar em contato com a Central de Atendimento 135, que fornece informações sobre o calendário, valores e situação do benefício. O atendimento funciona de segunda a sábado, em horário comercial.
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