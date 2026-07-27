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Calendário do INSS: pagamentos de julho começam nesta segunda (27); veja as datas de depósito

Aposentados, pensionistas e demais beneficiários já podem consultar o calendário de pagamentos; depósitos seguem o número final do benefício

Hannah Franco
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Calendário do INSS: pagamentos de julho começam nesta segunda (27); veja as datas de depósito (Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou nesta segunda-feira (27) o pagamento da folha de benefícios referente ao mês de julho. Os primeiros depósitos são destinados aos aposentados, pensionistas e demais segurados que recebem até um salário mínimo, seguindo o número final do cartão do benefício.

Os beneficiários que recebem acima do piso nacional terão os pagamentos liberados a partir de 3 de agosto. O calendário segue até o dia 7 de agosto, conforme o cronograma oficial do INSS.

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Quem recebe primeiro?

Nesta primeira etapa, os depósitos contemplam os segurados que recebem até um salário mínimo. A ordem de pagamento é definida pelo número final do cartão do benefício, sem considerar o dígito verificador que aparece após o traço.

Já para quem recebe acima de um salário mínimo, os pagamentos começam no dia 3 de agosto e seguem um calendário próprio, também organizado pelo número final do benefício.

Calendário do INSS para quem recebe até um salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento
1 27 de julho
2 28 de julho
3 29 de julho
4 30 de julho
5 31 de julho
6 3 de agosto
7 4 de agosto
8 5 de agosto
9 6 de agosto
0 7 de agosto

Calendário do INSS para quem recebe acima de um salário mínimo

Final do benefício Data de pagamento
1 e 6 3 de agosto
2 e 7 4 de agosto
3 e 8 5 de agosto
4 e 9 6 de agosto
5 e 0 7 de agosto

Como consultar a data de pagamento do INSS

Os segurados podem verificar a data exata do depósito e outras informações do benefício por meio do site ou do aplicativo Meu INSS, acessando a opção "Extrato de Pagamento".

Outra alternativa é entrar em contato com a Central de Atendimento 135, que fornece informações sobre o calendário, valores e situação do benefício. O atendimento funciona de segunda a sábado, em horário comercial.

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