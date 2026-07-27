Mulher dá à luz em Fernando de Noronha; partos são proibidos no arquipélago desde 2004

Paciente já estava em trabalho de parto avançado, o que impossibilitou a transferência para uma maternidade no Recife

Um parto realizado em Fernando de Noronha chamou a atenção neste domingo (26). Uma mulher deu à luz no Hospital São Lucas, em um caso considerado excepcional, já que os partos são proibidos no arquipélago desde 2004 devido à falta de estrutura hospitalar para esse tipo de atendimento.

Segundo a Administração de Fernando de Noronha, a paciente procurou a unidade de saúde relatando fortes dores na região lombar e negou estar grávida. Diante da suspeita da equipe médica, foi solicitado um exame de Beta HCG, que confirmou uma gestação de 41 semanas.

O resultado também indicou que a mulher já estava em trabalho de parto avançado, o que impossibilitou a transferência para uma maternidade no Recife, procedimento adotado normalmente com gestantes da ilha.

Diante da urgência, a equipe multiprofissional do Hospital São Lucas realizou o parto. De acordo com a administração do arquipélago, mãe e bebê passam bem e permanecem sob acompanhamento médico, sem intercorrências. Como medida de precaução, o Grupamento Tático Aéreo (GTA) ficou de prontidão para uma eventual transferência da mãe e do recém-nascido para uma unidade de referência na capital pernambucana, caso haja necessidade clínica.

Por que partos são proibidos em Fernando de Noronha?

Desde 2004, mulheres grávidas que vivem em Fernando de Noronha são encaminhadas ao Recife a partir da 28ª semana de gestação para realizar o parto no continente.

A medida foi adotada porque o Hospital São Lucas é uma unidade de média complexidade e não dispõe de maternidade nem de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), estruturas consideradas essenciais para atender possíveis complicações durante o parto.

VEJA MAIS



Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, os nascimentos devem ocorrer em hospitais com equipes especializadas e suporte obstétrico e neonatal. Para garantir esse atendimento, a Administração de Fernando de Noronha custeia o deslocamento das gestantes para Recife, além da hospedagem até o nascimento do bebê.

Arquipélago é a única unidade de saúde

O Hospital São Lucas é o único equipamento hospitalar de Fernando de Noronha e atende tanto os moradores do arquipélago quanto os turistas que visitam a ilha durante todo o ano.

Em funcionamento desde 1965, a unidade oferece serviços de urgência e emergência, além de consultas em especialidades como Pediatria, Ginecologia e Radiologia. O hospital também conta com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Apesar da estrutura para atendimentos de média complexidade, o Hospital São Lucas não possui maternidade nem Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Por esse motivo, os partos programados são realizados no continente, seguindo o protocolo adotado para garantir maior segurança às gestantes e aos recém-nascidos.