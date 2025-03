Anac libera aviões a jato em Fernando de Noronha pela primeira vez desde 2022

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) liberou, a partir da terça-feira, 18, a operação de aeronaves com motores a reação (a jato) em Fernando de Noronha em caráter provisório. A atuação deste tipo de avião no arquipélago estava suspensa havia mais de dois anos.

A autorização ocorre em meio à operação emergencial montada pelo Ministério de Portos e Aeroportos e a Latam para que os passageiros que adquiriram passagens da Voepass para Fernando de Noronha consigam entrar e sair do arquipélago.

A Voepass, que operava em Noronha com aviões turboélice, teve todos os voos suspensos pela Anac na semana passada.

Já a Latam voa com aeronaves a jato, que estavam impedidas de pousar em Noronha desde outubro de 2022. A proibição da Anac ocorreu diante da possibilidade de que os motores a reação aspirassem detritos da pista de pouso e decolagem. Contudo, a agência anunciou nesta segunda-feira, 17, a suspensão em caráter provisório da medida após as obras iniciais realizadas na pista de pouso e decolagem do Aeroporto de Fernando de Noronha.

A recuperação completa da pista seguirá até o fim do ano, segundo a Anac. "As obras previstas para ocorrer entre março e dezembro de 2025 serão monitoradas pela Anac e são condicionantes para a continuidade das operações de aeronaves a jato no aeródromo", diz a agência.

Ainda de acordo com a Anac, as intervenções realizadas até o momento incluem a requalificação de uma faixa central de 18 metros de largura ao longo de toda a extensão da pista de pouso e decolagem, bem como a recomposição provisória da sinalização horizontal, que permitem o retorno com segurança das operações de aeronaves a jato.

Latam

No final de fevereiro, a Latam, que possui um acordo de compartilhamento de voos (codeshare) com a Voepass, anunciou que começará a voar para Fernando de Noronha a partir de 1º de maio.

A aérea vai operar um voo diário para o arquipélago a partir do Aeroporto de Guarulhos (São Paulo). A rota será operada com aeronaves Airbus A319.