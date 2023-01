Dois homens morrem após teste físico de concurso da Polícia Penal de Minas Gerais

Dois homens morreram depois de participarem de um concurso para entrar na Polícia Penal de Minas Gerais na última semana, em Belo Horizonte. As mortes ocorreram em um período de 48 horas, depois que os candidatos realizaram a prova de condicionamento físico. A causa das mortes ainda não foi especificada.

Os dois óbitos foram confirmados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), em nota reportada pela CNN. Os candidatos apresentaram um quadro de mal súbito após a finalização do exame físico de corrida e resistência, segundo a Sejusp, e as mortes aconteceram na última terça e quinta-feira (dias 10 e 12).

Ambos os candidatos receberam os primeros atendimentos médicos por meio da equipe que acompanha os testes, e depois foram levados à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Ainda de acordo com a Sejusp, os dois chegaram ao local com vida, mas o quadro de saúde se agravou, até que vieram a óbito. Um dos candidatos chegou a ser transferido para a UTI do Hospital Municipal Célio de Castro, na capital Belo Horizonte.

O Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon), responsável pela realização do concurso, assim como a Sejusp, disseram ter acompanhado de perto o caso dos candidatos, prestando suporte aos familiares. Atestados de óbitos não foram disponibilizados. A Sejusp disse ainda que os candidatos apresentaram laudo médico liberatório para a realização do teste físico.