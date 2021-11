Canditato morre durante teste físico da Polícia Militar em Belém

Um candidato morreu durante o Teste de Aptidão Física (TAF) da Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (4), em Belém. Aelton Guimarães Braga Silva, de 20 anos, infartou no Ginásio da Universidade Estadual do Pará (Uepa), na avenida João Paulo II, no bairro do Marco.

O incidente ocorreu por volta das 10h da manhã e o jovem chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu e morreu em uma unidade hospitalar. Aelton cursava direito na Universidade Federal do Pará (UFPA).

Acionada, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou que o jovem "passou mal após concluir o Teste de Aptidão Física (TAF) referente ao concurso público da Polícia Militar – cargo Praça", recebeu os primeiros socorros ainda no local de prova e foi encaminhado, consciente, para o Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti. O candidato não resistiu e faleceu momentos após dar entrada na unidade de saúde".

"A Seplad reitera que a execução do TAF é de responsabilidade da empresa organizadora do concurso público. A secretaria se solidariza neste delicado momento com os familiares e amigos do candidato", diz ainda o trecho seguinte do comunicado.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar e com o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) e aguarda posicionamento.