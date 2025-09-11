Capa Jornal Amazônia
Do Reino Unido ao Brasil: conheça o navio que vai reforçar o poder naval brasileiro

Quando incorporado à Marinha do Brasil, em 2026, o HMS Bulwark passará a se chamar Navio-Doca Multipropósito “Oiapoque”

Dilson Pimentel
fonte

O HMS Bulwark tem 176 metros de comprimento, deslocamento de 18.500 toneladas e capacidade para até 710 militares. Mantém velocidade média de 18 nós - cerca de 34 km/h (Foto: Divulgação/ Agência Marinha de Notícias)

A Marinha do Brasil (MB) assinou, nesta quarta-feira (10), o contrato de aquisição do HMS Bulwark, da Marinha Real Britânica, um navio doca-multipropósito da Classe “Albion”. O HMS Bulwark tem 176 metros de comprimento, deslocamento de 18.500 toneladas e capacidade para até 710 militares. Mantém velocidade média de 18 nós, cerca de 34 km/h.

Com grande capacidade de transporte de carga e pessoal, poderá enviar rapidamente estruturas para hospitais de campanha, mantimentos, medicamentos e outros itens essenciais a áreas atingidas por desastres, contribuindo de forma decisiva para a preservação de vidas em emergências humanitárias.

Neste mês de setembro, 48 militares brasileiros irão ao Reino Unido para treinamento e reconhecimento do navio. Em novembro, mais 44 militares serão capacitados. Além do treinamento técnico, a tripulação participará de simulações e exercícios conjuntos, com foco na plena operacionalidade. A previsão é que o HMS Bulwark seja comissionado e trasladado ao Brasil no próximo ano, passando a integrar a Esquadra Brasileira.

Quando incorporado à MB, em 2026, o HMS Bulwark passará a se chamar Navio-Doca Multipropósito “Oiapoque”. A nova designação segue a tradição de homenagear marcos geográficos nacionais e destaca a importância estratégica da região Norte. O nome simboliza a presença do Estado brasileiro em áreas de interesse marítimo, refletindo o compromisso da Marinha com a soberania, a integração nacional e o apoio a comunidades isoladas, especialmente em ações cívico-sociais e de Defesa.

Negociação

A negociação foi oficializada durante a Defence & Security Equipment International United Kingdom (DSEI UK) 2025, um dos principais fóruns globais de defesa, que reúne governos, forças armadas, líderes da indústria e representantes do setor. O acordo resulta do protocolo de intenções firmado em abril, durante a LAAD Defence & Security 2025, no Rio de Janeiro. A assinatura foi realizada a bordo do HMS Mersey, pelo diretor-geral do Material da Marinha, almirante de esquadra Edgar Luiz Siqueira Barbosa, e pelo Second Sea Lord da Royal Navy, vice-almirante Martin Connell, com a presença do comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, e de outras autoridades civis e militares.

Além disso, será empregado na proteção da Amazônia Azul, área estratégica das águas jurisdicionais brasileiras, rica em recursos naturais e minerais. “A aquisição do HMS Bulwark constitui um marco no esforço de recomposição do núcleo do Poder Naval, contribuindo sobremodo para o exercício da soberania em águas sob jurisdição do Estado”, disse o almirante Olsen. “A Marinha do Brasil reafirma, assim, seu compromisso com a ampliação da capacidade de presença em áreas de interesse e com a condição de eficiência adequada para atuar em diferentes cenários, seja em operações de defesa ou em apoio à população brasileira em situações de emergência, em especial nas respostas a desastres naturais e missões de assistência humanitária”, afirmou.

Treinamento e incorporação

O Plano de Configuração de Forças (PCF) da MB prevê prazos para aquisição de meios navais por construção ou obtenção. A compra do HMS Bulwark foi motivada pela necessidade de ampliar a capacidade da força, garantindo meios modernos e robustos para operações de projeção de poder, apoio humanitário e defesa da soberania, assegurando a plena operacionalidade de um navio multipropósito em curto prazo.

A embarcação está em Plymouth, na Inglaterra, passando por revitalização que inclui modernização dos sistemas de comando e controle, atualização dos equipamentos de comunicações e revisão completa dos sistemas de propulsão e geração de energia. O término dessa etapa está previsto para 2026, o que deve estender a vida útil do navio por pelo menos duas décadas, garantindo segurança operacional e adequação às demandas da Marinha.

Segundo o almirante Edgar, a relação entre a Marinha do Brasil e a Royal Navy é histórica. “O Navio Aeródromo Multipropósito (NAM) Atlântico, principal embarcação da Esquadra Brasileira, também foi adquirido da Inglaterra e chegou ao Brasil em 2018. As aquisições do NAM Atlântico e do HMS Bulwark refletem essa parceria estratégica, que envolve não apenas transferência de meios navais, mas também intercâmbio de conhecimentos, treinamento de tripulações e cooperação em áreas de interesse comum. Essa aproximação fortalece os laços diplomáticos entre os dois países”, destacou.

 

