Diretora do Me Too Brasil é ameaçada de morte

Luanda Pires, diretora de Política Pública da ONG Me Too Brasil, sofreu ameaças de morte em decorrência de seu trabalho na organização que atua em mais de 250 casos de violência sexual contra mulheres no país. Além de advogada, Luanda é uma das principais ativistas do movimento no Brasil e logo que recebeu a ameaça, procurou as autoridades competentes, como a polícia, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Instituto Marielle Franco, pedindo investigação, acompanhamento do caso e proteção pessoal. A ameaça veio através de um e-mail anônimo, que informava que um dos acusados de crimes sexuais denunciados pelas vítimas ao Me Too Brasil "está querendo te matar e vendo meios para isso".

A Me Too Brasil, em comunicado publicado em seu site, condenou as ameaças à Luanda e ressaltou que essa violência machista e misógina não pode continuar a acometer as defensoras de mulheres. A organização afirmou que desde o início das ameaças, desenvolveu e aprimorou um protocolo de segurança para colaboradoras, voluntárias e diretoras, acompanhando o caso junto com outras instituições e prestando suporte para a diretora da organização.

A ONG Me Too Brasil tem como objetivo amplificar a voz das vítimas de assédio e abuso sexual, prestando acolhimento por meio de apoio psicológico, jurídico, assistencial e de orientação às sobreviventes, além de tomar as providências necessárias junto às autoridades competentes. Inspirado e influenciado pelo movimento #MeToo fundado por Tarana J. Burke, nos Estados Unidos, o Me Too Brasil é um movimento importante para a luta contra o assédio e o abuso sexual no país.

Entre os casos em andamento, iniciados pela Me Too Brasil, está o caso contra o juiz do trabalho e professor de cursinho preparatório Marcos Scalercio. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) aprovou a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar as denúncias de assédio sexual que o envolvem. A Me Too Brasil segue acompanhando o caso com grande preocupação e reforça a importância de se buscar a garantia real de segurança das defensoras das mulheres.