Homem é filmado no momento em que espanca a esposa no meio da rua; Vídeo

Nesta quarta-feira (15), um homem 35 anos foi filmando no momento em que espancava a esposa de 56 anos no meio da rua. O agressor subiu em cima da mulher, a imobilizou e a socou por diversas vezes.

Imagens que circulam nas redes sociais foram filmadas por pessoas que testemunharam a agressão. No vídeo, as testemunhas gritam e pedem socorro, no momento em que o homem soca diversas vezes o rosto da vítima sem opção de defesa. Nas cenas é possível ver ainda o agressor enforcando a mulher. Veja:

Segundo a Polícia Mílitar, ao chegar no local, a vítima informou à polícia que o casal havia discutido em casa e, por isso, ela optou por sair, momento em que foi alcançada pelo autor. Ainda de acordo com a mulher, o homem começou a puxa-lá, tentando fazer com que ela retornasse para casa, foi quando a mulher tentou se desvencilhar e foi agredida. O caso ocorreu em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul.

A vítima disse ainda que o marido faz tratamento contra o uso de álcool e que não desejava solicitar medida protetiva de urgência. Disse também que iria retirar os pertences pessoais da casa e iria embora da cidade, mas que, se o autor continuasse o tratamento, estaria disposta a permanecer no relacionamento.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).