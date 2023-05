Dia do Trabalhador: confira os versículos e oração para abençoar

Nesta segunda-feira (01/04) é o Dia do Trabalhador. Para além do feriado, o dia é uma oportunidade para agradecer pelas oportunidades ou pedir misericórdia para tirar as dificuldades, como o desemprego, da vida. Separe um tempo para meditar nas palavras de Deus e abra seu coração, não importa a hora. A Redação Integrada de O LIBERAL separou alguns versículos e orações em prol do trabalhador, em alusão ao "Dia do Trabalhador". Confira!

Versículo do trabalhador

"Honra a sua função no local de trabalho e a empresa com um serviço bem feito faz parte da vida de um verdadeiro cristão".

"Trabalhe de bom grado em tudo o que fizer, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. (Colossenses 3:23)"

"Se o Senhor não edificar uma casa, o trabalho dos construtores é desperdiçado. A menos que o Senhor proteja uma cidade, guardá-lo com sentinelas não adiantará. É inútil você trabalhar tanto desde manhã cedo até tarde da noite, trabalhando ansiosamente por comida para comer; pois Deus dá descanso aos seus amados". (Salmo 127:1-2)

"Então concluí que nada melhor do que ser feliz e nos divertir o máximo que pudermos. E as pessoas devem comer e beber e aproveitar os frutos de seu trabalho, pois estes são dons de Deus". (Eclesiastes 3:12-13)

"Mesmo assim, notei uma coisa, pelo menos, que é boa. É bom que as pessoas comam, bebam e desfrutem de seu trabalho sob o sol durante a curta vida que Deus lhes deu, e aceitem sua sorte na vida. E é bom receber riqueza de Deus e boa saúde para desfrutá-la. Desfrutar de seu trabalho e aceitar sua sorte na vida é realmente um presente de Deus. Deus mantém essas pessoas tão ocupadas aproveitando a vida que não param para pensar no passado". (Eclesiastes 5:18-20)

Oração para abençoar o trabalhador:

“Deus, Pai de bondade, criador de todas as coisas e santificador de todas as criaturas: suplicamos a tua bênção e proteção sobre este local de trabalho. Que a graça de teu Espírito Santo habite dentro destas paredes, para que não haja contenda nem desunião. Afasta deste lugar toda inveja. Amém!”.

“Senhor, primeiro quero agradecer por este dia de descanso. Ajude-me a desligar as distrações e encontrar o verdadeiro sábado através do meu relacionamento com você. Mostre-me como viver uma vida focada em seu propósito, em meu trabalho e em meu descanso. Amém".

"Deus, ajude-me a ver o trabalho como sua criação projetada para me dar propósito, realização e ser uma luz no mundo. Que meu trabalho seja importante não apenas para meus negócios e empresa, mas para o seu Reino. Renove minhas forças em meu local de trabalho e ajude-me a lembrar que devo trabalhar de todo o coração para você. Amém!”