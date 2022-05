Dia do Gari: Relembre os profissionais de limpeza que viralizaram na web

Nesta segunda-feira, 16 de maio, é celebrado o “Dia do Gari”. A data foi criada para homenagear os profissionais de limpeza que trabalham todos os dias nas ruas, praças, praias e muitos outros espaços, realizando a remoção do lixo gerado naturalmente ou por ação do ser humano. Em alusão a essa celebração, relembre os garis que viralizaram na web.

VEJA MAIS

Alguns garis viralizaram após ato heroico de ajudar uma mulher grávida que entrou em trabalho de parto em uma calçada.

Gari faz sucesso na web após dançar brega marcante nas ruas de Belém.

Jovem que trabalha como gari e anda mais de 10 quilômetros até a faculdade se forma em Direito.

Equipe de garis de Belém vai a festa de menino de cinco anos que fez comemoração de aniversário em homenagem aos profissionais de limpeza.

Gari encontra R$ 4 mil em lixo e devolve ao dono. Atitude honesta conquista a web.

Homem que trabalhava como gari e foi demitido após fazer sucesso no TikTok ganhou diversas propostas de emprego.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)