Deputados pretendem incluir motoristas de aplicativo no Vale-taxista

Diante das movimentações intensas na câmara, deputados pretendem alterar a proposta aprovada no senado sobre o vale-taxistas e incluir motoristas de aplicativo no pagamento.

“Os deputados avaliam que não faz sentido dar um vale para os taxistas e não para os motoristas de aplicativos, que estão sofrendo da mesma forma com a gasolina cara”, informou o deputado Danilo Forte (União Brasil-CE), que será o relator da PEC na câmara. As informações são do G1.

VEJA MAIS

Forte também analisa a possibilidade de retirar do texto o decreto de estado de emergência e substituir por algo previsto na PEC do teto dos gastos públicos. Segundo informações, a assessoria jurídica do deputado estuda a ideia que objetiva uma maior segurança jurídica à proposta da emenda consittucional aprovada no Senado.

A criação do Estado de Emergência foi aprovada pelos senadores para driblar a Legislação Eleitoral, que proíbe a criação de novos benefícios sociais em ano de eleição.

Nesta segunda-feira (4), o presidente da Câmara, Arthur Lira, deve ter uma reunião preliminar com alguns líderes partidários para acertar a estratégia de votação da PEC das Eleições. Lira, junto com o Palácio do Planalto, quer votar a proposta ainda nesta semana, mas pode enfrentar a resistência da oposição.

Para estender o vale para motoristas de aplicativos, a tendência é que os gastos com o pacote cresça. O valor inicial foi de R$ 29 bilhões, para R$ 42,1 bilhões.

Caso os motoristas de aplicativos sejam inclusos, o valor vai aumentar e pode gerar mais incerteza no mercado.

VEJA MAIS

Carolina Mota, estagiária da redação, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de política.