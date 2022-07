Dólar passa de R$ 5,30 após aprovação de 'PEC Kamikaze' no Senado

Após a aprovação pelo Senado da proposta de emenda à Constituição (PEC) que libera R$ 41 bilhões para gastos com benefícios sociais, o dólar opera em forte alta nesta sexta-feira (1). O aumento na moeda americana foi de 1,99% às 11h15, sendo vendida a R$ 5,3366. O dólar turismo, preço de referência para casas de câmbio, tem alta de 1,89% e é vendido por R$ 5,5079. As informações são do G1Nacional.

Na quinta-feira (30), o dólar já havia encerrado com alta de 0,78%, a R$ 5,2327. Com o resultado, acumulou um salto de 10,13% em junho. No ano, ainda tem desvalorização de 6,14% frente ao real.

Apelidada de "PEC Kamikaze", a proposta aprovada pelo Senado reacendeu temores fiscais e de uma pressão ainda maior nos juros e inflação. Para alguns analistas, a PEC também é uma forma jurídica de tentar burlar a lei eleitoral. Os investidores têm monitorado o aumento dos riscos fiscais no Brasil.

A matéria segue agora para análise na Câmara dos Deputados.