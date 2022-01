Devido às dificuldades para conseguir corridas em apps, busca por táxi volta a crescer

Taxistas registram aumento no número de corridas desde o início da pandemia. Segundo o Sindicato dos Taxistas de Fortaleza (Sinditáxi), foram registradas em média 4.000 corridas diárias apenas por meio do aplicativo do sindicato. Sendo que em 2020, sem contar períodos de lockdown, esse número girava em torno de 3.000.

O presidente do Sinditáxi, Francisco Moura, conta que são diários os relatos de clientes que resolveram migrar de aplicativos como Uber e 99 para o táxi. Ele considera que a previsibilidade dos preços e a qualidade no atendimento prestados são diferenciais que levam os usuários ao meio de transporte.

Além disso, passageiros relatam uma maior dificuldade de encontrar carros disponíveis nos aplicativos, cancelamentos e aumentos de preço por meio da tarifa dinâmica.