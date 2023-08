Delegado da PF baleado na cabeça durante operação está em estado grave

Um delegado da Polícia Federal foi baleado na cabeça quando participava da participava da Operação Caeté, realizada com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo, para cumprimento de mandado de busca e apreensão em Guarujá, no litoral de São Paulo. Thiago Selling da Cunha, de 40 anos, está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santo Amaro, também em Garujá.

A ação da PF tinha como objetivo o combate ao tráfico de armas. Durante a operação, houve uma perseguição na Avenida Tancredo Neves, no bairro Cachoeira. Dois suspeitos fugiram em direção a uma casa e atiraram contra os agentes. Um dos tiros atingiu a cabeça de Thiago Selling. Os policiais revidaram e um dos suspeitos foi atingido na perna. Ele também foi para o Hospital Santo Amaro (HSA), onde está o delegado.

Na UTI

O HSA informou que o agente da PF passou por procedimento cirúrgico e segue em estado grave na UTI. De acordo com apuração da TV Globo junto ao corpo médico do hospital, ele sofreu perda 'mínima' de massa encefálica e também teria sofrido uma fratura acima do globo ocular.

Existe a possibilidade de Selling ser transferido ao Hospital Sírio Libanês, na capital paulista, nesta quarta-feira (16).

O Sindicato dos Policiais Federais em São Paulo (Sinpf/SP) repudiou e lamentou o ataque sofrido pelo delegado da PF. Segundo a presidente Susanna Do Val More, a entidade espera que as autoridades apoiem a investigação do caso para que os responsáveis sejam punidos com o rigor da lei. "É intolerável que o crime organizado, balizado e patrocinado pelo tráfico internacional de drogas continue ocupando espaço na Baixada Santista e tirando vidas de inocentes e de policiais, sejam civis, militares ou federais".