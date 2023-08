Homem morre no hospital após ser baleado em Itaituba

Um homem, identificado apenas pelo prenome de Elton, foi morto a tiros, na tarde desta quinta-feira (3), no bairro São Tomé, em Itaituba, sudoeste do Pará. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A Delegacia de Homicídios, da Polícia Civil, deve abrir um inquérito para investigar a motivação e descobrir os autores do crime. As informações do Plantão 24horas News.

De início, o caso chegou ao conhecimento da Polícia Militar como uma tentativa de homicídio. Ao chegar no local, a vítima estava no chão com várias perfurações de arma de fogo pelo corpo.

Uma testemunha relatou que dois homens em um carro vermelho que, ao que tudo indica, tenha sido um Corolla, são os principais suspeitos. Um deles desceu do veículo e saiu atirando contra a vítima, que correu para dentro de uma casa. Após o ataque, os criminosos fugiram. Até a última atualização desta reportagem, eles ainda não foram localizados ou presos.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais é possível ver a vítima agonizando e sentado em frente à uma residência. Militares do Corpo de Bombeiros, foram acionados e realizaram todos os atendimentos pré-hospitalares e o encaminharam para o Hospital Regional do Tapajós para receber os cuidados médicos. No entanto, Elton não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

