Incêndio em loja de veículos destrói ao menos 6 carros em Santarém

Um incêndio em uma loja de veículos destruiu, pelo menos, seis carros, na madrugada desta quinta-feira (3), na avenida Cuiabá com a Irurá, no bairro Caranazal, em Santarém, município no oeste do Pará. Ninguém se feriu, houve apenas danos materiais. Ainda não se sabe o que iniciou as chamas ou o tamanho do prejuízo. As informações são do O Impacto.

Moradores foram quem avistaram o fogo e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) para que pudessem combater o incêndio. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso ao CBMPA e aguarda retorno.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a dimensão que a altura que as labaredas atingiram. “Tá explodindo pra lá os carros. Carro com gasolina, um prejuízo muito grande, né não?”, diz o rapaz que faz a filmagem. Ainda nesta mesma gravação, é possível ouvir ao fundo algumas pessoas perguntando se o fogo tinha pego nos carros.