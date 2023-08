Incêndio em porto particular assusta moradores no bairro do Guamá

Um incêndio de pequenas proporções assustou moradores das proximidades de um porto particular localizado na avenida Bernardo Sayão, ao lado do Espaço Náutico e do Hotel Beira Rio, no bairro do Guamá, em Belém. Nas redes sociais, chegou a circular a informação de que as chamas teriam atingido uma lancha, o que não foi confirmado. No local, sem se identificar, um funcionário do porto relatou à reportagem de O Liberal que outro colaborador teria ateado fogo “sem querer” em entulhos. As chamas acabaram se espalhando rapidamente e atingiram pedaços de madeira que estavam próximos. Não há relatos sobre feridos.

VEJA MAIS

Ainda segundo o funcionário, as chamas já estariam controladas. No entanto, a reportagem identificou que o fogo persistia e uma grande cortina de fumaça poderia ser observada. Também era possível notar que o incêndio continuava se alastrando pelo local. Nas proximidades, havia algumas lanchas, possivelmente abastecidas com combustíveis. E a preocupação dos moradores era de que essas embarcações fossem atingidas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado pelas equipes de reportagem que acompanhavam o desfecho do incêndio e esteve no local. Entretanto, não chegaram a realizar o trabalho de combate às chamas. Na saída, os militares não falaram com a imprensa.

A reportagem de O Liberal procurou a instituição, por meio de sua assessoria de comunicação, para explicar quais procedimentos foram adotados na ocorrência, mas ainda não teve retorno.