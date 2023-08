Comerciante é baleado de raspão em Salinas; suspeitos foram presos

Um comerciante identificado apenas como Simão Damasceno foi baleado de raspão na tarde desta quinta-feira (10), no momento em que estava em um de seus estabelecimentos, no bairro Porto Grande, no município de Salinópolis, região do Salgado paraense. Segundo o portal Conexão Salinas, a vítima foi alvejada de raspão na região da cabeça, durante uma tentativa de assalto. Simão foi socorrido e passa bem, conforme apurou a imprensa local.

Os dois suspeitos do crime, um deles vestido de mototaxista, foram presos pela Polícia Militar no bairro Bom Jesus, conforme mostram vídeos gravados pela população e que circulam nas redes sociais.

Nos registros, os criminosos aparecem rendidos e jogados ao chão. Eles são algemados pela polícia e conduzidos à delegacia de Polícia Civil da cidade, para a realização dos procedimentos cabíveis ao flagrante. Com eles, foi apreendida​ a arma usada no crime.

Dezenas de curiosos acompanharam o trabalho policial. A ocorrência assustou os moradores. Segundo eles, Simão é uma pessoa bastante conhecida na cidade.