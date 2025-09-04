Capa Jornal Amazônia
Crianças são flagradas dirigindo quadriciclo na BR-163

Imagens que circulam nas redes sociais, mostram duas crianças em veículo elétrico; PRF alerta para riscos e infrações.

O Liberal

Duas crianças foram vistas circulando em um quadriciclo elétrico na BR-163, no distrito de Anhanduí, em Campo Grande (MS). O flagrante ocorreu na tarde de quarta-feira (3) e foi registrado em vídeo por uma motorista que passava pelo local.

As imagens mostram uma das crianças utilizando capacete e conduzindo o veículo, enquanto a outra, sem qualquer proteção, seguia na garupa. A dupla aparece atrás de um motociclista e chega a realizar um retorno na rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o quadriciclo é considerado um ciclomotor. O adulto que acompanhava as crianças de moto pode responder por infrações ao permitir que pessoas não habilitadas assumissem a direção.

Além disso, a PRF destacou os riscos envolvidos:

  • crianças não têm maturidade para avaliar situações de perigo;
  • não dominam a técnica de condução;
  • não possuem percepção adequada de velocidade, distância e tempo de reação;
  • são fisicamente mais vulneráveis em caso de acidente.

De acordo com o órgão, as infrações incluem permitir condução de veículo por não habilitado, transporte de passageiro sem capacete e circulação em local não autorizado. A soma das penalidades varia de média a gravíssima, com possibilidade de multas superiores a R$ 1,5 mil.

