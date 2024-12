Criador de conteúdo viraliza ao perguntar sobre estrela na bandeira do Brasil; veja vídeo

O criador de conteúdo Ruan Lucas decidiu ir às ruas perguntar o significado da estrela solitária presente na bandeira do Brasil. O público, entretanto, não soube responder, gerando revolta nos internautas — tanto naqueles que pensavam conhecer o significado, quanto naqueles que de fato sabem. Confira abaixo.

“Capital do país” e “liberdade” foram alguns dos palpites dados. A maioria dos participantes acertou ao dizer que as estrelas simbolizam os estados brasileiros, porém ninguém conseguiu falar o que a estrela solitária representa. Nos comentários, a resposta logo veio:

“É o estado do Pará”

A bandeira do Brasil contém 27 estrelas, representando os estados e o Distrito Federal. A distribuição delas, conforme o Governo Federal, foi feita com base nas características do céu do Rio de Janeiro no dia da Proclamação da República (15 de novembro de 1889). Naquele dia, nove constelações brilhavam: Cruzeiro do Sul, Cão Menor, Cão Maior, Carina (Quilha), Octante, Triângulo Austral, Escorpião, Hidra Fêmea e Virgem.

Acima da faixa de “Ordem e Progresso” está a estrela Spica, parte da constelação de Virgem. Ela representa o estado do Pará que, naquele período, era o maior em território acima do paralelo do Equador.