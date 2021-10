Corpo de MC é desenterrado e incinerado após execução

O artista conhecido como MC Pitt Bull da Firma, João Victor, foi morto no último domingo (24), em Cabo de Santo Agostinho (PE). O túmulo foi violado após o sepultamento e o corpo foi desenterrado e incendiado. As informações são do Jornal do Commercio.

Testemunhas relataram ter ouvido seis disparos na noite do crime. O MC estaria sofrendo ameaças pelas redes sociais. Ele se defendia, dizendo que era confundido com outro rapaz, que estava envolvido em um homicídio. A vítima chegou a fazer uma corrente pedindo ajuda de fãs e amigos.

O túmulo foi violado e o corpo queimado na segunda-feira (25). A assessoria do MC preferiu não comentar sobre o caso. MC Pitt Bull da Firma tinha um show marcado para o próximo dia 6 de novembro.

A Defesa Social do Cabo afirmou que são realizadas rondas diárias pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar no cemitério onde o artista estava enterrado. Ainda, que será instaurado procedimento interno para investigar o caso.

De acordo com a Polícia Civil, o caso segue sob investigação. Mais informações não serão divulgada para não atrapalhar o andamento das diligências.