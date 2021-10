Viúva de MC Kevin envia garrafa de uísque e bombom de ouro para convidados de aniversário

O aniversário deste ano da viúva de MC Kevin, a influenciadora digital Deolane Bezerra será um megaevento avaliado em R$ 4 milhões. Segundo o colunista do portal Metrópoles, Leo Dias, mesmo antes da festa a advogada enviará convites a partir desta quarta-feira (20). Os convites irão juntos com garrafa de uísque importado e um chocolate banhado a ouro para os 400 convidados.

A festa será no dia 3 de novembro, na Mansão Ferrara, no Villagio Europeo, em São Paulo. O produtor do evento Kadu Rodrigues declarou a Leo Dias que a festa irá parar São Paulo com muito luxo, glamour e sofisticação.