'Existe cura gay? Tô precisando', brinca ex-BBB Marcela Mc Gowan

Marcela Mc Gowan mostrou nas redes sociais que acordou neste sábado se declarando para a namorada, a cantora Luiza, dupla com Maurílio. A ex-BBB publicou um print no Twitter em que mostra mensagens que enviou para a amada. "Morrendo de saudades", escreveu. "Acordei te procurando. Quero beijar sua boca. Amor, acorda. Quero te cadelar acordada. Não aguento tanto amor. Eu te amo demais, como pode?", continuou Marcela.

Ao compartilhar as declarações no Twitter, Marcela brincou com seus seguidores: "Existe cura gay? Tô precisando. Não aguento mais amar ela tanto". Nos comentários, os fãs da ex-BBB se identificaram com as declarações e relataram que também costumam fazer o mesmo com seus parceiros.