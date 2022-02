Consumidor se surpreende ao achar parafuso dentro de carne de hambúrguer

Um cliente teve uma desagradável surpresa no último final de semana depois de preparar um lanche feito com produtos comprados no supermercado. O médico Gustavo Lima Almeida Pimpão, 33 anos, descobriu da maneira mais indigesta a presença de um componente nada saudável na carne de hambúrguer usada para fazer um sanduíche caseiro: um parafuso. As informações são do portal Metrópoles.

O caso aconteceu no Distrito Federal, na tarde de domingo (13). Inconformado, o cliente, um médico, usou as redes sociais para denunciar o problema às autoridades sanitárias e chamar a atenção do fabricante, que também tem sede em Brasília (DF). “Por sorte não mordi. É tipo de coisa que deixa a gente neurótico. Dependendo da mordida, uma pessoa corre o risco de quebrar um dente”, desabafou o médico.

De acordo com Gustavo, a embalagem estava completamente lacrada. “Era uma coisa para gente não se preocupar, afinal é um alimento processado. Não dá mais confiar em nada. Os consumidores devem ter atenção redobrada. Se você acha um parafuso, pode encontrar qualquer coisa”, completou.

O parafuso foi encontrado dentro de uma carne de hambúrguer que tinha vindo lacrada do supermercado (Reprodução / Instagram)

O gerente de produção da empresa responsável pela fabricação da carne, Paulo Fernando Candido Aguiar, se pronunciou e disse que a empresa vai investigar o episódio. "Estamos no mercado há cinco anos. E existem problemas pontuais. Mas nunca aconteceu isso. Agora, temos que ver da onde é esse parafuso, por que na composição da máquina não tem uma peça igual”, afirmou.

O representante da empresa esclareceu que a produção é toda automatizada e que os problemas registrados até então foram apenas de caráter orgânico, referentes à composição da carne vinda do frigorifico. “É muito estranho que tenha acontecido. Mas eu não tiro a razão do cliente e nem boto em dú