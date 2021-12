Confira quais foram os presentes mais comprados para o Natal do ano passado

A correria do final de ano e as longas filas que se formam dentro das lojas de departamento e comércios populares muitas vezes fazem com que as pessoas fiquem sem tempo para escolher presentes com mais atenção e afeto. Pensando nisso, selecionamos uma lista com sete opções de presentes (que vão de R$ 49,99 até R$ 215,00), que fizeram sucesso no ano anterior e que assim como você, os seus amigos e familiares adorariam ganhar.

Lista dos presentes mais comprados no Natal do ano passado:

RELÓGIO SMARTWATCH

Preço: R$ 99,99

(Divulgação)

Um ótimo presente para o Natal é o relógio Smartwatch, que serve para rastrear atividades com monitor de frequência cardíaca, contador de passos Y68, monitor de sono e pedômetro. Além de oferecer o acesso a notificações do celular e possibilidade de tirar fotos com ‘simples balanços'.

KIT CUIDE-SE BEM NUVEM DA BOTICÁRIO

Preço: R$ 64,90

(Divulgação)

Presente perfeito para quem adora se cuidar. O kit vem com sabonete líquido corporal antibacteriano, esfoliante corporal com espuma cremosa e loção hidratante corporal com duração de até 96 horas.

CAIXA DE SOM JBL

Preço: R$215

(Divulgação)

O item perfeito para os apaixonados por música. Ótimo para quem gosta de ouvir um som em todos os ambientes.

SAPATO RASTEIRINHO DA MELISSA

Preço: R$ 44,99

(Divulgação)

Um sapato feminimo que é confortável que pode calhar com todos os looks.

BARALHO CLASS VANGUARD ESTOJO DUPLO DE PLÁSTICO

Preço: R$59,10

(Divulgação)

POCHETE

Preço: R$ 190,00

(Divulgação)

HAVAIANAS

Preço: R$ 44,99

Legenda (Diuvlgação)

A expectativa para a série ‘La Casa de Papel’ permitiu que a empresa de chinelos fizesse uma coleção exclusiva voltada para o seriado. Ótima opção para presentear.