Como saber meu número? Veja como funciona na Vivo, na Claro, na TIM e Oi

Esquecer o próprio número do celular, principalmente se o chip for novo, é mais comum do que se imagina. No entanto, não é preciso entrar em desespero. Cada operadora móvel disponibiliza maneiras diferentes - até mais de uma forma - para se conseguir esses dados, em apenas alguns minutos. O OLiberal.com separou algumas dicas para usar em momentos de sufoco nos aparelhos da Vivo, Claro, TIM e Oi.

Como saber o número do meu celular Vivo?

Aos usuários da Vivo, uma das opções para saber o número do celular é enviando um SMS. Basta encaminhar uma mensagem de texto com a palavra "NUMERO". Em segundos a central da operadora reenviará os dados. O serviço é gratuito e para qualquer tipo de plano.

Como saber o número do chip da Claro por SMS?

Aos clientes da Claro, é preciso discar o número para *510#, esperar alguns segundos e pronto. A operadora dará o número do celular na tela no aparelho móvel. O serviço é gratuito e para qualquer tipo de plano.

Qual é o número da Claro chip?

Outra opção para sair o número da Claro é por meio do menu do atendimento. É preciso ligar para o número 1052 e seguir as instruções. Ao escolher a opção correta, O cliente receberá informações sobre o seu número.

Como saber o número do meu TIM?

Os usuários que tem um chip TIM também podem conseguir descobrir o próprio número ao discar *846#, esperar alguns segundos e pronto. A operadora dará o número do celular na tela no aparelho móvel. O serviço é gratuito e para qualquer tipo de plano.

Como saber meu número da OI?

Aos clientes antigos da OI, é possível descobrir o número pessoal por meio do *880#. Tem que ir na opção “Serviços”. Em seguida, “Consultar Número” e pronto! A operadora dará o número do celular na tela no aparelho móvel. O serviço é gratuito e para qualquer tipo de plano.

Como saber o número de um telefone?

Outra opção, para além dessas acima para saber o número de um telefone, é por meio das configurações do telefone. Em alguns dispositivos Android, basta ir em "Configurações". "Menu", "ajustes" e siga até Sobre o Telefone/Dispositivo. Em alguns aparelhos é possível visualizar o número dos chips inseridos.

Nos celulares iPhone, com sistema iOS, é preciso ir até “Ajustes”. Toque em “Telefone” na tela seguinte e o número será exibido em “Meu número”.