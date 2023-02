Cometa Verde: saiba horário da passagem e como assistir a olho nu e online

O cometa C/2022 E3 (ZTF), que passa perto do planeta Terra a cada 50 mil anos, poderá ser visto no céu do Brasil nos próximos dias. Apelidado de “Cometa Verde”, devido à sua coloração esverdeada, o astro começará a ser visível pelo Hemisfério Sul, com melhor possibilidade de observação no Brasil a partir do dia 4 de fevereiro.

Segundo o Observatório Nacional, o cometa poderá ser visto a olho nu para locais com condições favoráveis, como noite “sem lua” ou com pouca ou nenhuma poluição luminosa. Entretanto, essa não é uma realidade para todos. Para isso, o The Virtual Telescope Project abrirá uma live no YouTube, que será transmitida à 01h (horário de Brasília) da quinta-feira (2).

Além disso, o Observatório Nacional fará uma live no YouTube, a partir das 19h do dia 11/02, com um compilado de registros do astro feitos por astrônomos amadores e profissionais.

Como ver o Cometa Verde

É recomendado o uso de um binóculo , mas é possível enxergar a olho nu;

, mas é possível enxergar a olho nu; Aplicativos gratuitos, como o Stellarium e o Star Walk, permitem ver a localização dos astros no céu e saber para onde é preciso olhar para ver o cometa;

Na noite do dia 4 de fevereiro, o cometa estará muito perto de uma estrela brilhante azulada chamada Capela, apontando para o Norte;

No dia 10, ele estará muito próximo de Marte, que emite um brilho alaranjado, e está localizado na constelação de Touro.

Como acessar a live do The Virtual Telescope Project

Passo 1: Acesse o canal do YouTube do The Virtual Telescope Project.

Acesse o canal do YouTube do The Virtual Telescope Project. Passo 2: Abra a transmissão. Caso esteja acessando antes de iniciar, clique em “Receber Notificações” para ser notificado do início da transmissão

Como acessar a live do Observatório Nacional

Passo 1 : Acesse o canal do YouTube do Observatório Nacional

: Acesse o canal do YouTube do Observatório Nacional Passo 2: Abra a transmissão, que começa somente no dia 11, às 19h. Em seguida, os registros da passagem do astro serão exibidos.

Do que é feito um cometa

Um cometa é feito principalmente de gelo e poeira. O núcleo do cometa é composto por gelo, dióxido de carbono, metano e outros compostos voláteis, enquanto a sua cauda é formada por partículas de poeira e gás que são expelidos do núcleo quando ele se aproxima do Sol. A cauda do cometa sempre aponta para o lado oposto ao Sol, devido à pressão da radiação solar.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)