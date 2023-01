Cometa que só aparece a cada 50 mil anos poderá ser visto do Brasil

O cometa C/2022 E3 (ZTF), de coloração esverdeada, poderá ser visto nos céus do Brasil nos próximos dias. O astro só visita os céus da Terra a cada 50 mil anos, e a partir desta quarta-feira (1º), o cometa começará a ser visível do Hemisfério Sul e, consequentemente, do Brasil, com uma melhor altura de observação a partir do dia 4 de fevereiro.

O astrônomo Dr. Filipe Monteiro, do Observatório Nacional, explica que com o passar dos dias, o cometa será visto mais alto no céu e com mais tempo de visibilidade. Nas condições ideais, será possível observar o cometa a olho nu.

“Quando estiver em sua máxima aproximação com a Terra, o cometa passará a cerca de 0,28 unidades astronômicas da Terra (cerca de 42 milhões de quilômetros). Ou seja, apesar da aproximação com o nosso planeta, o cometa C/2022 E3 (ZTF) não tem chance de colisão com a Terra”, diz Filipe.

Cometa tem brilho esverdeado

O brilho esverdeado caracerístico de objetos como o C/2022 E3 pode ser cada vez mais intenso, dependendo da quantidade de material volátil que ele carrega e que é sublimado à medida que se aproximam do Sol, como explica o astrônomo.

“No dia 1º de fevereiro o cometa alcançará sua máxima aproximação da Terra, podendo atingir magnitude +6 ou menos. É importante destacar que quanto mais brilhante é um objeto, menor é sua magnitude. Assim, um objeto com magnitude +2 é mais brilhante do que um que tem uma magnitude +6, por exemplo”, diz Monteiro.

Como e quando observar o cometa C/2022 E3?

O cometa poderá ser visto a olho nu apenas se as condições do céu forem bastante favoráveis, ou seja, com o céu escuro, sem Lua, e sem poluição luminosa. Esse poderá ser o primeiro cometa do ano visto a olho nu, e o primeiro após o cometa NEOWISE, que apareceu em 2020.

“Para observar o cometa, o mais sensato é usar binóculos, que facilitarão a observação desse visitante ilustre. Além disso, é importante destacar que não é uma tarefa tão fácil achar um cometa no céu. Por isso, além de instrumentos (binóculos, telescópios, câmeras fotográficas), é interessante que as pessoas procurem um lugar distante dos centros urbanos, fugindo assim da poluição luminosa. Para facilitar ainda mais a observação do cometa, o indicado é procurar pelo cometa quando a lua não estiver mais no céu”, explica Monteiro.