'Colômbia' é indiciado pela PF como mandante das mortes de Bruno e Dom

Rubén Dario da Silva Villar, conhecido como "Colômbia", preso desde dezembro de 2022, foi indiciado pela Polícia Federal como mandante dos assassinatos do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, conforme documento enviado pelo Ministério Público Federal, na última sexta-feira (1°.11). Além dele, outras oito pessoas foram indiciadas, mas Rubens, investigado também por pesca ilegal e tráfico de drogas, é o único apontado pela PF como mandante.

A Polícia Federal afirma que foi ele quem forneceu cartuchos para a execução do crime. Colômbia também é acusado de financiar as atividades da organização criminosa e contribuir para a ocultação dos cadáveres das vítimas.

No documento enviado ao MPF, a atuação do crime organizado na região de Atalaia do Norte, no Amazonas, ligado à pesca e à caça predatória, é detalhada, apontando ameaças aos servidores de proteção ambiental e às populações indígenas.

Relembre o caso

Bruno Pereira e Dom Phillips foram assassinados em junho de 2022 no Vale do Javari, no Amazonas. Eles foram vistos pela última vez em 5 de junho na comunidade de São Rafael, em uma embarcação a caminho de Atalaia do Norte. Os dois ficaram desaparecidos por dez dias, até que no dia 15 de junho os corpos foram encontrados, após Amarildo da Costa Oliveira confessar envolvimento nos assassinatos e indicar onde eles estavam.

As vítimas foram mortas a tiros e os corpos, esquartejados, queimados e enterrados.