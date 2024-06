Bruno e Dom Philips: Justiça Federal recebe denúncia contra cinco réus por ocultação de corpos

A Justiça Federal aceitou a denúncia, no dia 10 de junho, do Ministério Público Federal contra cinco homens acusados de participação na ocultação dos corpos do indigenista Bruno da Cunha Araújo Pereira e do jornalista Dominic Mark Philips, ocorridos em junho de 2022. Com informações da CNN Brasil.

Entre os réus estão Francisco Conceição de Freitas, Eliclei Costa de Oliveira, Amarílio de Freitas Oliveira, Otávio da Costa de Oliveira e Edivaldo da Costa de Oliveira. Destes, quatro serão acusados também de corrupção de menor, devido à idade de Francisco Freitas na época do crime, que era menor de 18 anos.

Amarildo e Jefferson já respondiam por ocultação de cadáver

A denúncia não abrange Amarildo da Costa Oliveira e Jefferson da Silva Lima, pois estes já respondem por ocultação de cadáver desde julho de 2022.

Amarildo e Jefferson, juntamente com Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como "Dos Santos" e preso pela Polícia Federal em 14 de junho de 2022, serão julgados em júri popular por diferentes crimes.

No caso de Bruno, os crimes imputados são: homicídio mediante emboscada e por motivo torpe, enquanto no caso de Dominic, são: homicídio mediante emboscada e para assegurar a impunidade do assassinato.

Paralelamente, em uma investigação sigilosa em fase final de diligências, o Ministério Público busca identificar os possíveis mandantes dos assassinatos.