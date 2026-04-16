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Clientes do Nubank vão perder benefício gratuito e empresa não diz motivos; saiba mais

Para ter acesso ao benefício, usuários devem desembolsar a partir de R$ 11,90 por mês

Victoria Rodrigues
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Apesar de não ter mais gratuidade, os clientes ainda terão um desconto na HBO Max. (Foto: Reprodução/ Nubank)

O Nubank anunciou que removerá, a partir do mês de maio, o acesso gratuito da plataforma de streaming HBO Max que era concedido aos clientes do cartão Ultravioleta desde 2024. O motivo para essa decisão da instituição de pagamento ainda não foi revelado, mas a empresa explicou que as condições dos benefícios podem ser alteradas com o tempo, devido ao esforço que eles têm para oferecer outras experiências aos usuários.

"Essas decisões são baseadas em análises de mercado e feedbacks dos próprios usuários. Sempre que há mudanças, os clientes impactados são informados com antecedência, conforme previsto nos Termos e Condições. Estamos à disposição em nossos canais de atendimento para esclarecer qualquer dúvida", escreveu a equipe do Nubank em nota enviada ao site Techtudo.

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Os clientes ainda terão direito a receber desconto?

Embora o acesso gratuito da plataforma tenha sido cortado pela empresa, o Nubank informou que os usuários do cartão Ultravioleta poderão ter descontos na assinatura da HBO Max. O desconto foi pensado nas pessoas que desejam manter o aplicativo entre as suas opções de entretenimento e que desejem pagar uma assinatura mensal por um preço mais em conta, seja no plano com anúncios ou sem anúncios.

Quais os valores dos planos com desconto?

De acordo com o Nubank, os descontos variam de R$ 18 a R$ 27 na HBO Max. Confira:

  • Básico (com anúncios): R$ 11,90 para Ultravioleta e R$ 29,90 para outros;
  • Standard (sem anúncios): R$ 17,90 para Ultravioleta e R$ 44,90 para outros.

Como se tornar um cliente do cartão Ultravioleta do Nubank?

Para se tornar um cliente do cartão Ultravioleta, é necessário passar por uma análise de crédito da instituição, sendo que clientes com gastos no cartão de crédito acima de R$ 8 mil ou R$ 50 mil investidos no banco possuem isenção da mensalidade, que está no valor de R$ 89. Além do desconto na HBO Max, o cartão também oferece outros benefícios, como acúmulo de milhas, cashback e acesso a salas VIP de aeroportos.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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