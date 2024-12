Cílios de LED viram tendência para brilhar nas festas de fim de ano: 'Olhar de mil presentes'

Os cílios artificiais sempre foram aliados para alongar e dar volume aos fios, realçando o olhar. Porém, uma nova tendência está chamando a atenção de quem deseja brilhar ainda mais: os cílios de LED. A febre começou nas redes sociais, com vídeos mostrando o efeito vibrante do produto. Um exemplo é o vídeo de Rebeca Tais, que viralizou no TikTok ao exibir os cílios de LED em um clima natalino. A publicação já acumula impressionantes 4,9 milhões de visualizações. "O olhar de mil presentes", comentou um seguidor. Outra usuária se declarou fã da novidade: "O pessoal julgando e eu super passaria o Natal assim".

Como funcionam os cílios de LED?

Apesar do nome, os cílios de LED não são exatamente aplicados nos fios. O produto consiste em uma fita de LED desenvolvida para ser colada nas pálpebras, próxima aos cílios naturais. O efeito luminoso é gerado por luzes coloridas que piscam de maneira sincronizada, criando um visual marcante.

O dispositivo é alimentado por uma bateria que dura até 4 horas, permitindo que os usuários brilhem em festas e eventos sem interrupções.

VEJA MAIS

Cuidados necessários para usar os cílios de LED

Embora sejam divertidos e inovadores, especialistas alertam para os cuidados ao utilizar os cílios de LED. Confira as principais recomendações:

Consulta prévia : Verifique com um oftalmologista se suas pálpebras e cílios estão saudáveis e aptos para o uso.

: Verifique com um oftalmologista se suas pálpebras e cílios estão saudáveis e aptos para o uso. Higiene : Limpe as pálpebras antes e após a aplicação para evitar infecções.

: Limpe as pálpebras antes e após a aplicação para evitar infecções. Uso individual : Nunca compartilhe os cílios de LED, pois isso pode aumentar o risco de problemas oculares.

: Nunca compartilhe os cílios de LED, pois isso pode aumentar o risco de problemas oculares. Atenção a alergias : Observe possíveis reações adversas à cola ou ao material do produto.

: Observe possíveis reações adversas à cola ou ao material do produto. Evite contato direto : Redobre os cuidados para que outras pessoas não encostem nos olhos por curiosidade.

: Redobre os cuidados para que outras pessoas não encostem nos olhos por curiosidade. Não durma com o produto: Retire os cílios antes de dormir para evitar complicações.

O que dizem os especialistas?

Médicos alertam que o uso inadequado dos cílios de LED pode ser pouco higiênico, especialmente sem a devida manutenção. Além disso, compartilhar o produto com outras pessoas pode causar infecções ou alergias.

Se usados corretamente e com as devidas precauções, os cílios de LED são uma opção divertida para quem deseja brilhar com estilo neste final de ano.