Vídeo: designer encontra carrapato preso em cílios de cliente em salão

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra uma designer de sobrancelhas encontrando um carrapato preso nos cílios de uma cliente durante uma manutenção em um salão em Vitória.

Maria Vitória Araújo Santos, a designer de 24 anos, gravou o momento em que retirou o aracnídeo e o descartou no vaso sanitário, mas não informou a cliente sobre o ocorrido. A profissional, com seis anos de experiência, postou o vídeo nas redes sociais e fez um alerta sobre higiene da extensão de cílios. Até a manhã desta terça-feira (24), o vídeo tinha mais de 77 mil visualizações.

A designer relatou que percebeu o carrapato assim que a cliente se deitou na cadeira, sem precisar de espelho de aumento. "O bicho estava grandinho, grudado ali na pele dela. Fiquei em choque e filmei porque se eu não filmasse ninguém ia acreditar no que eu tinha encontrado", comentou Maria Vitória. Durante o atendimento, a cliente não mencionou nenhum incômodo relacionado aos cílios.

Após encontrar o carrapato, Maria Vitória pesquisou na internet como removê-lo corretamente. Usando um cotonete específico para cílios, ela conseguiu retirar o aracnídeo rapidamente, embora tenha enfrentado alguma dificuldade devido à fixação do carrapato. A designer decidiu não informar a cliente sobre o ocorrido para evitar constrangimentos no salão, que estava lotado naquele momento.

“Como o salão estava lotado na hora, com várias outras pessoas, inclusive uma sendo atendida bem ao lado dela, achei melhor não falar, se não eu ia constrangê-la, ia gerar um desconforto e talvez até um caos no salão. E se eu mandasse depois, ela não ia acreditar. Até quando eu mostrei para algumas pessoas, elas não acreditaram", pontuou.

Após a remoção do carrapato, ela higienizou os cílios e reforçou a importância de cuidados diários com as extensões, recomendando o uso de shampoo neutro e escovinhas específicas para limpeza.

Cuidados ao encontrar um carrapato:

Remoção Imediata: A remoção do carrapato deve ser feita o mais rápido possível para minimizar o risco de transmissão de doenças. Utilize ferramentas adequadas, como pinças ou microbrushes descartáveis, para evitar danificar o aracnídeo e garantir que ele seja retirado completamente.

Evitar Métodos Inadequados: Não utilize métodos caseiros, como vaselina ou álcool, para tentar soltar o carrapato. Esses métodos podem causar regurgitação do carrapato, aumentando o risco de infecções.

Higienização do Local: Após a remoção, limpe a área afetada com água e sabão ou uma solução antibacteriana suave, como clorexidina, para prevenir infecções.

Orientações de Cuidados: Recomenda-se limpar os cílios diariamente com shampoo neutro e realizar manutenções regulares a cada 15 dias.

Monitoramento de Sintomas: A pessoa deve ser orientada a monitorar qualquer sintoma incomum após a remoção do carrapato, como febre ou erupções cutâneas, e procurar um médico se necessário.