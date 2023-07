Atriz Yanna Lavigne apresenta febre alta após picada por carrapato em Minas Gerais

A atriz Yanna Lavigne contou aos seus seguidores para falar que não está bem de saúde. Ela, que vive em uma casa no campo em Minas Gerais, relatou foi picada por um carrapato e apresentou febre alta constante e disse estar com muita dor de cabeça após o ocorrido.

Yanna mostrou uma marca na perna, que seria da mordida.

“Nunca fiquei tão mal na minha vida. A febre voltava de três em três horas mesmo tomando remédio. Agora só tenho muita dor de cabeça. Estou deitada ainda. Vou passar em um médico”, contou.

A atriz explicou que é comum ser picada por carrapato na região nesse período do ano: “A sugestão de vocês é que seja dengue, mas não lembro de ter sido picada, ou a febre maculosa… Infelizmente fui picada por carrapato. Aqui é normal levar picada de carrapato esse período do ano ainda mais porque a gente caminha muito pelo mato por aqui. Mesmo tomando banho quentão, verificando a roupa, às vezes os miudinhos ficam. Mas seja o que for, já estou melhor”, disse ela.

Minas Gerais registou duas mortes por a febre maculosa entre janeiro e junho deste ano, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, porém outros casoso ocoreram nas regiões Central, Vale do Aço, Leste e Sul.